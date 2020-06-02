وزير مصري: قد نصل لمليون إصابة بكورونا

2020/06/02 | 01:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير مصري، الإثنين، عن أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المسجلة في بلاده يفوق 5 أضعاف الرقم الرسمي المعلن.جاء ذلك في مقطع مصور لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، داخل مقر المجلس الأعلى للجامعات بالقاهرة، نقلته وسائل إعلام محلية.وقال عبد الغفار إن الأرقام المعلنة لإجمالي إصابات كورونا في مصر تساوي […]

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