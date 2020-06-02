أول دولة عربية تعلن موعد فتح حدودها

2020/06/02 | 01:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تونس، أنها ستفتح حدودها البحرية والبرية والجوية في 27 يونيو، على أمل إنقاذ صناعة السياحة بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وذكرت الحكومة التونسية أيضا أنها ستسمح بالتنقل بين المدن مرة أخرى اعتبارا من يوم الخميس.وسجلت تونس 1070 إصابة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة، ويتلقى شخصان العلاج في المستشفى.وتوقعت تونس […]

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