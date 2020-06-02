السعودية: 1881 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/02 | 02:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 1881 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في البلاد 87142 حالة، بينها 22311 حالة تحت العلاج.ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن وزارة الصحة، قولها إن عدد الوفيات بلغ 525 حالة.

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