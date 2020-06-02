ترامب يقرر فرض حظر التجوال في جميع المدن الأميركية

2020/06/02 | 02:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض حظر التجوال في الولايات المتحدة، مؤكدا عزمه نشر قوات الجيش في جميع المدن التي شهدت موجة احتجاجات لوقف عمليات العنف.

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