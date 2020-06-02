أميركي يرفع دعوى تعذيب ضد رئيس وزراء مصري

2020/06/02 | 03:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناشط الأميركي من أصل مصري، محمد سلطان، الإثنين، رفع دعوى أمام محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، يتهمه فيها -ومسؤولين آخرين- بـ”تعذيبه” إبان توقيفه بمصر قبل سنوات.وقال سلطان، في بيان نشره على تويتر: “هذا الإجراء القانوني لا يسعى لانتصار سياسي أو فكري، لكن يسعى لتحقيق العدالة ضد الببلاوي ومسؤولين آخرين […]

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