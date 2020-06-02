2020/06/02 | 03:45 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. وزير الدفاع يأمر بغلق صفحات القادة الأمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 03:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. وزير الدفاع يأمر بغلق صفحات القادة الأمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. وزير الدفاع يأمر بغلق صفحات القادة الأمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).