كورونا يصيب مطربة و5 إعلاميين مصريين

2020/06/02 | 04:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الأيام الأخيرة تفاقما كبيرا في انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” في مصر، ومن المتوقع زيادة أكبر خلال الأسبوعين المقبلين، حسب وزارة الصحة المصرية.وقد انتشرت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين جميع الفئات، حيث أعلن مؤخرا عن إصابة المطربة نهال نبيل بالفيروس.وكانت المطربة نهال نبيل تعاونت مؤخرا مع النجمة أصالة نصري، من […]

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