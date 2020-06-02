شقيقة محمد رمضان.. تكمل زفافها في قسم الشرطة

2020/06/02 | 05:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجددا يثور جدل واسع يرتبط باسم النجم المصري محمد رمضان، رغم أن الأمر تعلق هذه المرة بشقيقته وتحديدا بمراسم حفل زفافها الذي أقيم مساء الأحد وحضره الممثل البارز.وكان محمد رمضان يحتفل بحفل بزفاف شقيقته إيمان، بحضور عدد من أقارب العروسين والأصدقاء المقربين، بإحدى الفيلات بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، حين وقعت تطورات غير متوقعة.[…]

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