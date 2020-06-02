دواعش حكموا بالاعدام بالعراق ولم ينفذ بهم.. الرقم كبير

2020/06/02 | 06:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني عراقي،يوم امس الاثنين، عن رقم كبير من افراد جماعة "داعش" الوهابية الذين حكموا بالاعدام ولم تنفذ فيهم العقوبة....

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