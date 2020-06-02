وزير دفاع العراق يأمر بغلق صفحات قادة والوزارة توضح

2020/06/02 | 06:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الدفاع العراقي "جمعة عناد سعدون" يوم امس الاثنين، امرا بغلق جميع الصفحات الخاصة بالقادة الأمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي....

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