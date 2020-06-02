موعد مباراتي برشلونة والريال

2020/06/02 | 06:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، في بيان رسمي، عن مواعيد باقي المواجهات بين الأندية المتنافسة في الليغا، بعد قرارها استئناف المسابقة المحلية في الـ11 من شهر حزيران الحالي، الذي سيشهد مباراة بين ريال بيتيس وإشبيلية .ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تظهر باقي مواجهات الليغا […]

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