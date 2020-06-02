 بايدن يتهم ترامب باستخدام الجيش ضدّ الشعب

2020/06/02 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء الاضطرابات في المدن الأميركية "فورا"، قائلاً إنه سينشر الجيش إذا رفض حكام الولايات استدعاء الحرس الوطني، وذلك خلال خطاب ألقاه في حديقة الورود في البيت الأبيض.

وفي سياق حديثه عن "حماية الممتلكات والسكان"، ضرب ترامب مثالا على اعتداء وحشي تعرضت له شابة في مدينة روتشستر في ولاية نيويورك، وانتشر فيديو الاعتداء عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا رؤساء البلدية والحكام لتكثيف وجود قوات إنفاذ القانون إلى أن يتم إخماد العنف.

كما وعد ترامب باستخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات العنيفة، وقال إنه سيرسل الآلاف من الجنود المدججين بالسلاح وقوات إنفاذ القانون لإنهاء العنف في العاصمة، وتعهد بفعل الشيء نفسه في مدن أخرى إذا لم يستطع رؤساء البلدية والحكام استعادة السيطرة على الشوارع.

من هي هذه الشابة؟

والشابة التي تحدث عنها ترامب تبلغ من العمر 24 عاما، تعرضت للاعتداء الوحشي من قبل مجموعة لصوص مكونة من 8 أفراد، وذلك بسبب محاولتها منعهم من سرقة المحل الذي تعمل فيه في روتشستر.

ويظهر مقطع فيديو مرعب نحو ثمانية رجال مسلحين بعصي معدنية وأخرى خشبية وهم يعتدون على نافذة متجر مجوهرات، لتخرج المرأة من المبنى مع زوجها محاولة منعهم، ويمكن سماعها تقول: "اذهبوا بعيدا نعيش هنا".

وبعد ذلك ينهال عليها أفراد العصابة بالضرب المبرح ما يؤدي الى سقوطها أرضا أكثر من مرة، ويمكن رؤية زوجها وهو يخرج مجددا وبيده عصى غولف ويصرخ "ابتعد عن زوجتي" بينما يقوم المهاجمون بضربه.

وسائل إعلام محلية قالت إن المرأة تدعى ماديسون مافيتي، وهي تعيش في المتجر مع زوجها. وأكدت مافيتي أن المجموعة التي اعتدت عليها ليست جزءا من التحركات الهادفة إلى تحقيق العدالة بمقتل فلويد.

من جهتها، طلبت إدارة شرطة روتشستر في تغريدة المساعدة في التعرف على أفراد العصابة في الفيديو.

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