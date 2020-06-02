2020/06/02 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعني الخصخصة نقل ملكية أو ادارة نشاط اقتصادي ما جزئيا أو كليا من القطاع العام ( قطاع الدولة ) الى القطاع الخاص , وهي عكس التأميم وهدفها تحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة.



أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو الى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات أساسية كالدفاع والقضاء والأمن والخدمات الاجتم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصطلحات اقتصادية : الخصخصة - عادل عبد الزهرة شبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصطلحات اقتصادية : الخصخصة - عادل عبد الزهرة شبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).