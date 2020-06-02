الولايات المتحدة الأمريكية، العنصرية تقتل مرة أخرى. بقلم، أنور احمد (كاتب بجريدة المناضل-ة الموقوفة) - المناضل-ة

2020/06/02 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة عمَّ غضب شعبي عارم بدرجة من العمق الشديد مدنا أمريكية عدة تنديدا بجريمة الخنق حتى الموت راح ضحيتها أمريكي من أصول أفريقية قتلته الشرطة.



عمت الاحتجاجات مدن أطلنطا، شيكاغو، ميامي، ميلوا كي، نيويورك واشنطن....رغم قرار بمنع التجوال بهدف تفكيك التعبئات واحتواء دينامية الاحتجاج، ما ينبئ بتطور حركة شعبية مناهضة للعنصرية المتجذرة في مفاصل أجهزة الدولة الأمريكية .البوليس يقتل بدافع العنصريةيوم 25 م ......





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