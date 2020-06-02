( قراءة في قصيدة أُنثى شرقية ) - كمال انمار احمد

2020/06/02 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_انمار_احمد يمكن للمرء ان يعرف قيمة شيء ما من خلال جوهر معناه.و ليس من خلال ظاهر لفظه.و لذلك فانه من الرائع ان اقرأ قصيدة رائعة للصديقة مريم،عنوانها "أُنثى شرقية."في هذه القصيدة لا يمكن ان نجد الوزن و لا البحر،فهذا ليس مهماََ امام فيض الفكرة،و جمال الصورة.بل يمكن ان تجد فيها لوحة من القوافي الرائعة و الرقيقة و الصور المعبرة و الدلالات المتصلة.فقالت الشاعرة في المقدمة: (( في بلدي الحب ......





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