لندن تخصص 160 مليون جنيه استرليني لمحاربة كورونا في اليمن

2020/06/02 | 07:55 - المصدر: سومر نيوز

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أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الاثنين، أن لندن ستخصص مبلغا قدره 160 مليون جنيه است...

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