2020/06/02 | 08:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الصحة والبيئة، ان التعايش مع فيروس كورونا المستجد "قادم لا محالة"، محذرة في الوقت ذاته من موجة وبائية اشد من الحالية ترتفع معها عدد الاصابات بكورونا في العراق الى الاف يوميا خلال الاسبوع الحالي.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن مسؤول الصحة العامة في دائرة صحة الرصافة الدكتور علي طاهر قوله إن الحظر الشامل فرض لأسبوعين بداية من عيد الفطر والاسبوع الحالي، باعتبار أن مدة حضانة كورونا اسبوعين وهي كفيلة بالعثور على الحالات المصابة عبر الفحص الميداني.

وتوقع طاهر ان تصل الاصابات المسجلة الى 1000 حالة يوميا بسبب حملات المسح الميداني في المناطق الموبوءة بالعاصمة وظهور العديد من الحالات المخفية، فضلا عن زيادة امكانية الفحص بالمختبرات التي وصلت عددها الى اكثر من 20 مختبرا في بغداد والمحافظات، والقيام بتوسعة ردهات للحجر والعزل في اغلب المستشفيات حتى لا تخرج عن التخصصات المعمولة بها.

واكد جهوزية البنى التحتية للوزارة وجميع المؤسسات الصحية لاستقبال جميع الحالات، مبينا ان السعة السريرية لجميع مستشفيات الرصافة تجاوزت اكثر من 7000 آلاف سرير، بيد ان الإصابات الكلية قد تخطت حاليا اكثر من الـ 6000 حالة منذ بداية الازمة وحتى الان بسبب ضعف الوعي الصحي لدى المواطنين وعدم التزامهم بالتعليمات الوقائية التي فرضتها خلية الازمة.

وتابع بالقول انه على الرغم من القفزة المستمرة منذ اكثر من أسبوع بعدد الإصابات، إلا انه لم ندخل من خلالها مرحلة الخطر، لان نسبة الوفيات قليلة فقد وصلت الى اكثر من 200 حالة فقط، والبالغة 3 بالمئة من مجموع الاصابات، واغلب الوفيات كانت مصابة سابقا بالامراض السرطانية والمزمنة، بمعنى ان معيار الخطورة يعتمد على عدد الوفيات، وان نسبة الشفاء بلغت 50 بالمئة، مؤكدا ان التعايش مع فيروس كورونا قادم لا محالة وخطورة الوباء مستمرة لأجل غير معروف حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تحذر من موجة اشد لكورونا: التعايش مع الفيروس قادم لا محالة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تحذر من موجة اشد لكورونا: التعايش مع الفيروس قادم لا محالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).