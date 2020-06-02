كركوك تتراجع عن الجزئي وتفرض حظرا شاملا للتجوال

2020/06/02 | 08:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الازمة في محافظة كركوك يوم الثلاثاء فرض حظر تجوال شامل في عموم المحافظة .

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تقرر فرض حظر شامل للتجوال في عموم كركوك ، لغاية الساعه السادسة من صباح يوم الاحد المصادف السابع من شهر حزيران مع تعطيل الدوام الرسمي لدوائر الدولة كافة عدا التي تم استثناؤها بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة".

واوضح البيان انه "سيكون هنالك سماح بفتح المخابز والافران من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر كما ويسمح بفتح محلات بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه من الساعه السابعة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر ،مع التاكيد على الغلق التام لمداخل محافظة كركوك مع المحافظات الاخرى".

وشددت خلية الازمة "باتخاذ اجراءات صارمة وقانونية بحق المخالفين للتعليمات التي حددتها خلية السلامة الوطنية".

وقررت خلية الأمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في محافظة كركوك يوم السبت فرض حظر تجوال جزئي في المحافظة بخلاف ما ذهبت إليه الحكومة الاتحادية.

وفرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة اسبوع ابتداء من تأريخ 31 أيار 2020 ولغاية 6 حزيران 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا بعد تفاقم عدد الاصابات.

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