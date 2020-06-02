موقع: أكثر من 3000 داعشي محكومون بالاعدام بالعراق ولم يتم التنفيذ

2020/06/02 | 08:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نقل موقع لقناة روسية عن مصدر امني عراقي قوله ان اكثر من ثلاثة آلاف مدان بالانتماء الى تنظيم داعش صدرت بحقهم عقوبات الاعدام الا ان السلطات العراقية لم تنفذ الى الان.

وقال المصدر بحسب موقع قناة "روسيا اليوم" ان "السجون العراقية شبه مكتظة بعناصر تنظيم داعش الذين ألقي القبض عليهم في السنوات الأخيرة، وأكثر من ثلاثة آلاف عنصر منهم حُكموا بالإعدام منذ أشهر طويلة، لكن العقوبة لم تُنفذ بحقهم".

وأضاف المصدر أن بعضا من "الدواعش" الذين حوكموا، "كانت قد سلمتهم قوات سوريا الديموقراطية للقوات العراقية قبل عام".

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