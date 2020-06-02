رفع القيود في تركيا وإعادة فتح البازار الكبير في اسطنبول

2020/06/02 | 08:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعيد فتح البازار الكبير في اسطنبول المغلق منذ 23 آذار/مارس، فيما شرعت تركيا في رفع معظم القيود التي فرضت لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.ويخرج البازار الكبير الذي يضم نحو 3 آلاف متجر و30 ألف تاجر، من أطول فترة إغلاق في تاريخه الممتد ستة قرون، باستثناء فترات الكوارث الطبيعية أو الحرائق.وكل أربعاء في الأسابيع […]

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