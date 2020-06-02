2020/06/02 | 08:41 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية كركوك تفرض حظر التجوال الشامل بالمحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 08:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية كركوك تفرض حظر التجوال الشامل بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية كركوك تفرض حظر التجوال الشامل بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).