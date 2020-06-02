يمثل خطرأ محتملاً.. كويكب يقترب من الأرض ويتعارض مع مسارها

2020/06/02 | 08:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن كويكبا يمثل خطرا محتملا باقترابه من كوكب الأرض.وجاء في بيان نشره فرع من فروع الوكالة على موقعه الإلكتروني، أن الكويكب المعروف تحت رقم 163348 (أو 2002 NN4) ويبلغ قطره ما بين 250 و570 مترا، سيقترب من كوكبنا إلى الحد الأدنى من المسافة في 6 يونيو الحالي.وأشار خبراء الوكالة إلى أن الكويكب المذكور لا يمثل هذه المرة خطورة بالنسبة للأرض لأن المسافة التي ستفصله عن كوكبنا تفوق المسافة ما بين الأرض والقمر 13 مرة، لكن مع ذلك، فإن هذا الكويكب يعد جسما فضائيا يمثل خطرا محتملا لأن مساره يتعارض مع مدار الأرض.وتم اكتشاف الكويكب الذي يكمل دورة كاملة حول الشمس خلال 300 يوم تقريبا، في العام 2002.

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