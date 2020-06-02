التميمي: حكومة الاقليم ضاعفت اعداد موظفيها

2020/06/02 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت عضو المالية النيابية ماجدة التميمي، الثلاثاء، عن قيام الجانب الكردي بمضاعفة ارقام الموظفين في الاقليم ، مبينة ان مبينة ان الحكومة سلمت كردستان تريلون و765 مليار دينار دون تسلمها برميل واحد خلال 2020.وقالت التميمي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” حكومة الكاظمي مجبرة على تسديد 400 مليار دينار شهريا لاقليم […]

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