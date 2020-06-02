2020/06/02 | 08:43 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشفت عضو المالية النيابية ماجدة التميمي، الثلاثاء، عن قيام الجانب الكردي بمضاعفة ارقام الموظفين في الاقليم ، مبينة ان مبينة ان الحكومة سلمت كردستان تريلون و765 مليار دينار دون تسلمها برميل واحد خلال 2020.
وقالت التميمي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” حكومة الكاظمي مجبرة على تسديد 400 مليار دينار شهريا لاقليم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي: حكومة الاقليم ضاعفت اعداد موظفيها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشفت عضو المالية النيابية ماجدة التميمي، الثلاثاء، عن قيام الجانب الكردي بمضاعفة ارقام الموظفين في الاقليم ، مبينة ان مبينة ان الحكومة سلمت كردستان تريلون و765 مليار دينار دون تسلمها برميل واحد خلال 2020.
وقالت التميمي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” حكومة الكاظمي مجبرة على تسديد 400 مليار دينار شهريا لاقليم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي: حكومة الاقليم ضاعفت اعداد موظفيها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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