انطلاق مرحلة ثانية لعملية عسكرية واسعة جنوب غربي كركوك

2020/06/02 | 08:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلقت صباح اليوم الثلاثاء "عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية" لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك، بمساحة ٧٣٨،٥ كيلو متر مربع.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق ق خ الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان اليوم، انه "تشترك في هذه العملية "في محور الجيش قطعات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة دائرة العمليات رئاسة اركان الجيش وفي محور قيادة قوات الشرطة الاتحادية الفرقة الخامسة / الشرطة الاتحادية ولواء المهمات في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية".

واوضح انه "في محور فرقة الرد السريع واللواء الأول / فرقة الرد السريع وقطعات من اللواءين الثالث والرابع /فرقة الرد السريع، وفي محور قيادة عمليات صلاح الدين، لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين والفوج التكتيكي وفوج سوات التابع لمديرية شرطة صلاح الدين".

وتابع يار الله انه "في محور الحشد الشعبي في كركوك، قيادة عمليات الشمال للحشد الشعبي ، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي وجميع الوكالات الاستخبارية الأمنية ، وتأتي هذه العملية لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين".

وشهدت المناطق التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش في اواسط عام 2014 والمناطق الاخرى القريبة منها والمحطية بها عمليات مسلحة استهدفت المدنيين والقوات الامنية.

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