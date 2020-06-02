ترامب ينشر آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة في واشنطن ويلوح بنشر الجيش في المدن

2020/06/02 | 08:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بنشر آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة في واشنطن لفرض الأمن والنظام فيها.وفي خطاب وجّهه من البيت الأبيض أعلن ترامب أنه دعا حكّام الولايات لأخذ الإجراءات اللازمة “للسيطرة على الشوارع”.واستخدمت قوات الأمن الأميركية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين احتشدوا أمام البيت الأبيض مساء الإثنين أثناء إدلاء الرئيس […]

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