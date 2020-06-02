مصرف الرافدين يعلن عن إطلاق رواتب منتسبي الداخلية عبر الماستر كارد الدولية

2020/06/02 | 08:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن إطلاق رواتب منتسبي مقر وزارة الداخلية والمديريات التابعة لها عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “تم صرف رواتب منتسبي مقر وزارة الداخلية الكترونيا عبر الماستر كارد ومن الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا”.واضاف انه “بإمكان المنتسبين […]

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