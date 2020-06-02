الخربيط: مختطفو الرزازة احياء يركبون “الجكسارة” ولم نجد سجونا سرية بالجرف

2020/06/02 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى القيادي في تحالف القوى النائب عبد الله الخربيط الثلاثاء، وجود سجون سرية في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل، فيما كشف عن أن بعض مختطفي الرزازة سجلوا انفسهم شهداء فيما هم احياء.وقال الخربيط في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “نوابا من المكون السني ذهبوا برفقة محافظ بابل السابق صادق مدلول السلطاني […]

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