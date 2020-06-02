2020/06/02 | 08:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد النائب ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻔﺎﻳﺰ، الثلاثاء، ان جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد قد تشهد استكمال الكابينة الوزارية، فيما رجح النائب بشار الكيكي عقد اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻜﺘﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺠﻠﺴﺔ الغد.وﻗﺎل اﻟﻔﺎﻳﺰ في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان “البرلمان ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم ﻏﺪ اﻷرﺑﻌﺎء اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ المواضيع المهمة”، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن “اﻟﺠﻠﺴﺔ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفايز : البرلمان ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم ﻏﺪ اﻷرﺑﻌﺎء اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ المواضيع المهمة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفايز : البرلمان ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم ﻏﺪ اﻷرﺑﻌﺎء اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ المواضيع المهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).