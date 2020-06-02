2020/06/02 | 08:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور .. صقور القوة الجوية تعزف نشيد النصر في سماء الوطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 08:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. صقور القوة الجوية تعزف نشيد النصر في سماء الوطن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. صقور القوة الجوية تعزف نشيد النصر في سماء الوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).