على هامة التاريخ … في الطريق الى الغدير

2020/06/02 | 08:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحامي عباس كاطع الموسوي لم يعي العرب، الغرب افضل منا عندما منحه لقب اعدل حاكم في التاريخ عام 2012وعندما طرزت أروقة مقر اﻻمم المتحدة كلمته الخالدة وياأروعها وأنبلها (الناس صنفان أما أخا لك في الدين أو نظير لك في الخلق )، الى اﻻن هذه الشخصية الخالدة.ولعل اللبناني جورج حرداق رحمه الله أدرك جزء منها […]

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