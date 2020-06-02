2020/06/02 | 08:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمساحة لأكثر من 738الف كم مربع..انطلاق عملية إبطال العراق العسكرية مرحلتها الثاتية/موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 08:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمساحة لأكثر من 738الف كم مربع..انطلاق عملية إبطال العراق العسكرية مرحلتها الثاتية/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمساحة لأكثر من 738الف كم مربع..انطلاق عملية إبطال العراق العسكرية مرحلتها الثاتية/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).