2020/06/02 | 08:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموازنة والحقائب الوزارية الشاغرة ملفات ساخنـة : مجلس النواب يواجـه مخاطـر كورونا ويبدأ فصله التشريعي الجديد غدا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 08:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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