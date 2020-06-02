انطلاق المرحلة الثانية لأبطال العراق جنوب غربي كركوك

2020/06/02 | 08:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صباح اليوم الثلاثاء "عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية" لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك، بمساحة...

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