نائب عن سائرون يكشف تطورات هامة عن الوزارات الشاغرة

2020/06/02 | 08:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن ائتلاف سائرون العراقية، رامي السكيني، تطورات عن مرشحي حقيبة النفط والوزارات السبعة الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي....

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