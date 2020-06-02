2020/06/02 | 09:00 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اعتبرت حركة عصائب اهل الحق، الثلاثاء، تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد بأن 80% من “ داعش” هم من أبناء المناطق الغربية بأنها كلمة حق للتاريخ والوطنية، متهمة “ابواق الفتنة” بمهاجمة الوزير.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في تغريدة على صفحته بتويتر واطلعت عليها /المعلومة/، إن “وزير الدفاع العراقي يهاجم من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العصائب: وزير الدفاع قال كلمة حق للتاريخ والوطنية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعتبرت حركة عصائب اهل الحق، الثلاثاء، تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد بأن 80% من “ داعش” هم من أبناء المناطق الغربية بأنها كلمة حق للتاريخ والوطنية، متهمة “ابواق الفتنة” بمهاجمة الوزير.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في تغريدة على صفحته بتويتر واطلعت عليها /المعلومة/، إن “وزير الدفاع العراقي يهاجم من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العصائب: وزير الدفاع قال كلمة حق للتاريخ والوطنية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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