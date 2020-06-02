2020/06/02 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبرت حركة عصائب اهل الحق، الثلاثاء، تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد بأن 80% من “ داعش” هم من أبناء المناطق الغربية بأنها كلمة حق للتاريخ والوطنية، متهمة “ابواق الفتنة” بمهاجمة الوزير.وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في تغريدة على صفحته بتويتر واطلعت عليها /المعلومة/، إن “وزير الدفاع العراقي يهاجم من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العصائب: وزير الدفاع قال كلمة حق للتاريخ والوطنية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العصائب: وزير الدفاع قال كلمة حق للتاريخ والوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).