مطلب بتعويض السود في الولايات المتحدة بـ 14 تريليون دولار

2020/06/02 | 09:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة طالب روبرت جونسون، الملياردير الأمريكي من أصل إفريقي، سلطات بلاده دفع تعويضات للسكان السود في البلاد بقيمة 14 مليار دولار، بهدف الحد من عدم المساواة العرقية في البلاد.ولفت رجل الأعمال الامريكي الى إن الأموال المتأتية من التعويضات، ستخصص لتطوير “أعمال السود التجارية” وتحفيز الاقتصاد.وقال جونسون في هذا السياق: “لقد مرت […]

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