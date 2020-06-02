مماثل لقواتها في العراق وسوريا وأفغانستان.. أميركا استدعت 17 ألف عنصر من الحرس الوطني

2020/06/02 | 09:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد متحدث باسم تويتر أنه تم تعليق حساب تويتر ينتمي إلى منظمة "أنتيفا" يشجع خطاب العنف والكراهية على هامش الاحتجاجات المستمرة في الولايات المتحدة منذ 7 أيام، وفقاً لموقع قناة "nbcnews" الأميركي.وقال المتحدث إن الحساب انتهك سياسة الموقع وسياسة البريد العشوائي، وتحديداً عبر إنشاء حسابات وهمية، مؤكداً أن تغريداته تحرض على العنف.

ومع اندلاع الاحتجاجات في ولايات متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ليلة الأحد، نشر حساب جديد على تويتر يدعى "@ANTIFA_US" تغريدة قائلاً: "الليلة الليلة أيها الرفاق ننتقل إلى المدينة..



الخوذ البيضاء..



نأخذ كل ما لدينا" مع صورة لقبضة يد بنية اللون.

هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها تويتر إجراءات ضد الحسابات المحرضة على العنف والمرتبطة بهذه الحركة.

وكان الرئيس دونالد ترامب انتقد حركة "أنتيفا" ووصفها بـ"الإرهابية"، وأكد أنها تقف وراء أعمال العنف وتدمير الممتلكات التي وقعت على هامش الاحتجاجات.

ترامب يعتزم إدراجها على قائمة الإرهاب الأميركية..



ما هي أنتيفا؟

شن مسؤولون جمهوريون وديمقراطيون هجوما على مجموعات يسارية مثل "أنتيفا" (Antifa) وأخرى يمينية مثل بوغالو (Boogaloo) فضلا عن محتجين يقفون وراء أعمال العنف التي اجتاحت كبريات المدن الأميركية في الأيام القليلة الماضية.

قطع إنترنت!

كما تصدرت خلال الساعات الماضية، هاشتاغات على موقع تويتر على مستوى العالم تزعم أن هناك تسترا وتعتيما على المظاهرات في واشنطن، وأن المتظاهرين يتم إسكاتهم بطريقة ما، وأن هناك مشاكل في خدمة الإنترنت في الولايات المتحدة.

وأكد موقع تويتر أنه أزال هذه الهاشتاغات من "الأكثر تداولا" بسبب ملاحظته أنها منسقة وتهدف إلى حرف مسار الاحتجاجات، مضيفاً أنه علق مئات الحسابات الوهمية التي ساعدت في انتشار هذه الهاشتاغات المضللة

وقال متحدث باسم تويتر: "نحن نتخذ إجراءات استباقية بشأن أي محاولات منسقة لتعطيل المحادثة العامة حول هذه القضية".

وأضاف: "نريد أن تعزز الهاشتاغات المناقشات الصحية على تويتر، وهذا يعني أنه في بعض الأحيان، قد نمنع هاشتاغ معين من تصدر لائحة الأكثر تداولا، وخصوصا تلك التي تنتهك قواعد شركتنا".

حسابات وهمية

لم تجد "NetBlocks"، وهي مجموعة غير ربحية تراقب الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم أي مؤشر على حدوث خلل في الإنترنت ضمن واشنطن خلال الـ 48 ساعة الماضية، كما كذب الصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات هذه الإدعاءات.

من جانبها، غردت فيكتوريا سانشيز، مراسلة قناة WJLA، التابعة لمجموعة ABC: "الكثير من الناس يسألونني عن هاشتاغ "#dcblackout".



لقد كنت بالقرب من البيت الأبيض منذ الساعة 4 صباحًا ولم أعاني من أي انقطاع".

وأوضحت أن "العديد من الحسابات التي تغرد تحت هذا الوسم لديها عدد قليل أو لا يوجد لديها متابعين"، وهذا يعني انها وهمية وتم إنشاؤها مؤخرا بهدف التغريد حول هذا الموضوع فقط.

كما أكدت رواية ثانية مدعومة بالبرامج الآلية والحسابات المخترقة أن "#DCBlackout" هي حملة تضليل، وأنه تم تغريد نفس الرسالة حرفيا بواسطة حسابات متعددة.

بدوره ذكر أحد مستخدمي تويتر المعتمدين، غايسون إليا، أن حسابه تم اختراقه وتم نشر نفس الرسالة ما اضطره لتغيير كلمة المرور الخاصة به.

وألمح إلى أن الهدف من هاشتاغ "#DCBlackout" هو بث الإرباك والرعب خلال هذه الفترة.

وصرح غوش راسل، وهو باحث مستقل يحدد عمليات القرصنة والخداع الأجنبية والمحلية، أن أحداثا مثل احتجاجات نهاية الأسبوع تعتبر مادة دسمة لهذا النوع من التلاعب بالمنصة.

وأعلن مسؤولون الأميركيون في وقت لاحق أن جهات صينية تقف وراء نشر هذه المعلومات المضللة لنشر الذعر.

وأوضح راسل أن الحكومات الأجنبية المعادية كثيرا ما تستغل مثل هذه الأحداث، وتنشر الرعب من خلالها لتبدو كأنها فشل في البنية التحتية للدولة، وتحاول كذلك إقناع الناس افتراضيا أن الأمور أسوأ بكثير على الأرض.

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