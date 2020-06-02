انطلاق عملية لتفتيش مناطق الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك

2020/06/02 | 09:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، بانطلاق “عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية” لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك.وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، في بيان، ان “العملية ستغطي مساحة ٧٣٨،٥ كيلو متر مربع، تشترك فيها […]

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