نائب : الحلبوسي صرف رواتب لـ 8 اشخاص رغم انتهاء عضويتهم داخل البرلمان

2020/06/02 | 09:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاض اكد النائب المستقل باسم خزعل، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي صرف رواتب لـ 8 شخصيات رغم انتهاء عضويتهم داخل البرلمان، لافتا الى ان الحلبوسي ارتكب مخالفات مالية كبيرة موثقة بتقارير ديوان الرقابة المالية.وقال خزعل في تصريح لـ /”المعلومة/، ان “الحلبوسي مازال يصرف رواتب لـ 8 أعضاء برلمان رغم انتهاء عضويتهم وصدور قرار […]

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