ما هي “كتيبة صدام حسين”؟ وما هو دورها؟

2020/06/02 | 09:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتيبة لعبت دوراً في الاتفاق بين البغدادي و "حراس الدين"..وعاثت خراباً في مناطق سوريّة

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