الفتح: كردستان لم تسلم مابذمتها من أموال والحكومة مازالت تدفع مستحقاتها

2020/06/02 | 09:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان بغداد مازالت تدفع الأموال الى حكومة كردستان رغم ان أربيل لم تسلم مابذمة الإقليم من مبالغ ومستحقات واجبة الدفع الى ميزانية الدولة.وقال كريم في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المشكلة اليوم تكمن في عدم وجود عملية الزام لكردستان لاداء ماعليها وتسليم مابذمتها من مبالغ الى […]

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