العراق يطلق حملتين عسكريتين لملاحقة داعش في ثلاث محافظات

2020/06/02 | 09:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى اليوم الاثنين بانطلاق عمليات عسكرية واسعة في حوض الوقف 25 كم شمال شرق بعقوبة لملاحقة عناصر داعش وتطهير القرى الزراعية.

يأتي هذا بالتزامن مع انلاطق "عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية" صباح اليوم لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك، بمساحة ٧٣٨،٥ كيلو متر مربع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان العمليات انطلقت بمشاركة قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي وبإسناد من طيران الجيش وشملت قرى"زهرة وشيخي والمخيسة " في حوض الوقف الذي يشمل نواحي العبارة و"ابي صيدا"، مبينا ان الهدف من العمليات ملاحقة بقايا عناصر داعش وتطهير البساتين من الاوكار والبؤر".

واضاف" ان العمليات تسير وفق الاهداف المرسومة ."

وتشهد مناطق حوض الوقف شمال شرق بعقوبة هجمات وحوادث امنية مستمرة طيلة الاعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة والتي تحولت لبؤر واوكار متخفية لعناصر تنظيم داعش.

وسُجلت اكثر من 20 هجوما وحادثا امنيا في حوض الوقف خلال الفترة من اواسط شهر نيسان الى اواسط ايار الماضيين وخلفت عشرات الضحايا.

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