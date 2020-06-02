الخيكاني: ترامب لن يحصل على الولاية الثانية والفوضى لن تنتهي الا برحيله

2020/06/02 | 09:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يحصل على الولاية الثانية بعد ماخسر شعبه ووجه باستخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين، لافتا الى ان الفوضى في اميركا لن تنتهي الا بزوال نظام ترامب ومن معه.وقال الخيكاني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ترامب بدأ يخسر دعم خلفاؤه وستقف المنظمات الأممية […]

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