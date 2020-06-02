انطلاق عملية “ابطال العراق الثانية” لملاحقة داعش شرق صلاح الدين

2020/06/02 | 09:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اطلق الجيش والحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية ابطال العراق الثانية لتطهير مناطق شرق صلاح الدين من فلول داعش .وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الوية من الحشد الشعبي والجيش شرعت بعملية ابطال العراق الثانية بمحورين لملاحقة فلول داعش شرق صلاح الدين”.وأضاف البيان أن “المحور الأول للعملية متمثلا بالألوية (٥٢ […]

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