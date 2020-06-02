خلية الازمة في كركوك تفرض حظر التجوال الشامل بالمحافظة

2020/06/02 | 09:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك قررت خلية الازمة في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجوال شامل في عموم المحافظة.وذكرت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تقرر فرض حظر شامل للتجوال في عموم كركوك ، لغاية الساعه السادسة من صباح يوم الاحد المصادف السابع من شهر حزيران مع تعطيل الدوام الرسمي لدوائر الدولة كافة […]

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