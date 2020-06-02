رسول: انطلاق عمليات أبطال العراق الثانية لتفتيش الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك

2020/06/02 | 09:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الناطق الإعلامي للقائد العالم للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الثلاثاء، عن انطلاق عمليات أبطال العراق لتفتيش الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك.وقال رسول في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان ” انه “وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت، صباح اليوم، عمليات […]

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