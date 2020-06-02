إعلان حظر شامل للتجوال في محافظة كركوك

2020/06/02 | 09:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كركوك قررت خلية الازمة في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجوال شامل في عموم المحافظة .وذكرت الخلية في بيان، انه "تقرر فرض حظر شامل للتجوال في عموم كركوك ، لغاية الساعه السادسة من صباح يوم الاحد المصادف السابع من شهر حزيران مع تعطيل الدوام الرسمي لدوائر الدولة كافة عدا التي تم استثناؤها بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة".واوضح البيان انه "سيكون هنالك سماح بفتح المخابز والافران من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر كما ويسمح بفتح محلات بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه من الساعه السابعة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر ،مع التاكيد على الغلق التام لمداخل محافظة كركوك مع المحافظات الاخرى".وشددت الخلية على "اتخاذ اجراءات صارمة وقانونية بحق المخالفين للتعليمات التي حددتها خلية السلامة الوطنية".

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