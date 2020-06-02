يحيى رسول: طيران الجيش والقوة الجوية لهما دور كبير في عمليات أبطال العراق

2020/06/02 | 09:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، أن طيران الجيش والقوة الجوية لهما دور كبير في عمليات أبطال العراق.

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