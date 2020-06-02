بالصور.. الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة ضمن عمليات ابطال العراق

2020/06/02 | 09:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت تشكيلات محور الجيش والمتمثلة بقطعات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة دائرة العمليات رئاسة أركان الجيش المشاركة ضمن عمليات أبطال العراق / المرحلة الثانية.

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