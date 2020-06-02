أسعار نفط برنت تقترب من 40 دولارًا للبرميل رغم التوترات بين واشنطن وبكين

2020/06/02 | 09:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استقرت العقود الآجلة للنفط، الاثنين، مع تضرر المعنويات من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، لكن أسعار الخام استمدت دعما من تقارير بأن أوبك وروسيا قريبتان من تمديد اتفاق لتخفيضات إنتاجية.وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 48 سنتا، أو 1.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 38.32 دولار للبرميل.وتراجعت […]

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